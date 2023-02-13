Банк ABB пожертвовал 1 млн манатов!

В целях благотоворительности Банк ABB перечислил 1 млн манатов людям пострадавшим от землетрясения в Турции. Средства были перечислены на счёт Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при МВД Турции.

«Присоединившись к поддержке нашего государства и граждан, ABB также постарался оказать поддержку братской Турции в этот трудный момент. В связи с трагедией приносим свои соболезнования народу Турции, желаем упокоя души погибшим в результате землетрясения, и скорейшего выздоровления пострадавшим», - сказал Председатель Правления АВВ Аббас Ибрагимов, отметив также, что этот шаг был предпринят в соответствии с корпоративной социальной ответственностью Банка.

Пожертвования со стороны пользователей ABB Mobile посредством приложения также продолжаются. Собранные средства перечисляются на счет AFAD.

Оказать помощь пострадавшим от землетрясения возможно также посредством турецких банков из этого списка. Перечесление средств через ABB Mobile или посредством турецких банков осуществляется без удержаний каких-либо комиссий и НДС.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.