Azer Türk Bank сделал пожертвование в AFAD

Государственный банк Azer Türk Bank пожертвовал 50 000 манат в помощь людям, пострадавшим в результате стихийного бедствия, вызвавшего серьезные разрушения в Турецкой Республике. Средства были переведены на счет Департамента по Стихийным Бедствиям и Чрезвычайным Ситуациям МВД Турции (AFAD).

Следует отметить, что при переводе денег с индивидуальных счетов физических и юридических лиц в Банке, на счета, принадлежащие физическим лицам и учреждениям по оказанию помощи в турецких банках, комиссия не взимается.

75 процентов акций ОАО "Azer Turk Bank", действующего с 1995 года, принадлежат Азербайджанскому государству.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.