Халг Банк оказал поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции

В целях поддержки пострадавших от землетрясения в братской стране Халг Банк перечислил 135,0 тыс. манат на счёт Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Ранее сотрудниками Халг Банка было собрано и перечислено на счет AFAD 100,0 тыс. долл. США. Таким образом, в целях поддержки пострадавшим в братской стране, Халг Банк перечислил в общей сумме более 300,0 тыс. манат.

Также следует отметить, что клиенты Халг Банка могут перечислять средства на счет AFAD посредством приложения XalqOnline.