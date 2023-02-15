При поддержке банка АВВ будет определен предприниматель года

16 февраля станет известно имя победителя конкурса «EY Предприниматель года», который проводится со стороны EY Azerbaijan при финансовой поддержке банка АВВ. В этом году участниками конкурса стали 13 компаний из Азербайджана: IRES, Pickvisa, Bakı Tekstil Fabriki, Times Consulting, Savalan ASPI Winery, Lignum Logistic, Crispa Snacks, Spektr Medical Group, Facemark, Baku Holiday Travel, Qranit QP, Simbrella, CinemaPlus. Одна из перечисленных компаний будет объявлена победителем и получит возможность представлять Азербайджан на международном конкурсе «Предприниматель года».

Банк ABB уже четвертый год оказывает финансовую поддержку проекту «Предприниматель года», что является лишь частью проектов банка в направлении развития предпринимательства в нашей стране.

Конкурс «EY Предприниматель года», учрежденный компанией EY, проводится с 1986 года и помимо Азербайджана организуется более чем в 60 странах. В настоящее время это одна из самых престижных наград в мире бизнеса, целью которого является демонстрация успеха перспективных бизнесменов. Партнерами конкурса также являются компании «bp», «Veysəloğlu», «Ekvita», «AZPROMO» и агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.