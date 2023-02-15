Yelo Bank оказал поддержку Турции

Yelo Bank пожертвовал 100 000 манатов пострадавшим от
землетрясения в Турции. Банк перечислил средства
на счет Агентства по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям
МВД Турции (AFAD). Следует отметить, что Yelo Bank с первого дня
землетрясения поддержал братскую страну. Команда банка участвовала
в сборе гуманитарной помощи пострадавшим, подготовив и отправив в
пункт приема более чем 80 упаковок с теплой одеждой, средствами
гигиены и т.д.
Для клиентов, желающих поддержать и помочь пострадавшим от землетрясения, предоставлена возможность перечислить пожертвования напрямую в AFAD через мобильное приложение Yelo. Данные операции осуществляются без комиссии и учета НДС.
Yelo Bank выражает свои соболезнования семьям погибших в этой трагедии и желает выздоровления пострадавшим.
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