Yelo Bank оказал поддержку Турции

Yelo Bank пожертвовал 100 000 манатов пострадавшим от землетрясения в Турции. Банк перечислил средства на счет Агентства по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям МВД Турции (AFAD). Следует отметить, что Yelo Bank с первого дня землетрясения поддержал братскую страну. Команда банка участвовала в сборе гуманитарной помощи пострадавшим, подготовив и отправив в пункт приема более чем 80 упаковок с теплой одеждой, средствами гигиены и т.д.



Для клиентов, желающих поддержать и помочь пострадавшим от землетрясения, предоставлена возможность перечислить пожертвования напрямую в AFAD через мобильное приложение Yelo. Данные операции осуществляются без комиссии и учета НДС.



Yelo Bank выражает свои соболезнования семьям погибших в этой трагедии и желает выздоровления пострадавшим.



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