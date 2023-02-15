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Азербайджан и Литва активно работают над твининг-проектами ЕС - посол

Экономика Материалы 15 февраля 2023 20:17 (UTC +04:00)
Азербайджан и Литва активно работают над твининг-проектами ЕС - посол

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Литва активно работают над твининг-проектами ЕС.

Как передает в среду Trend, об этом 15 февраля сказал посол Литвы в Азербайджане Эгидиус Навикас на мероприятии по случаю 105-й годовщины Дня восстановления Литовского государства.

По его словам, обе страны активно работают над совместными проектами в различных областях, в том числе над твининг-проектами ЕС.

Посол отметил, что Азербайджан и Литва имеют прочные дружеские отношения, добавив что лучшим примером этого стал официальный визит Президента Литвы в Азербайджан в прошлом году.

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