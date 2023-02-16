Первая кредитная карта для фермеров от Yelo Bank

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank, который всегда учитывает потребности клиентов, представляет очередную новинку! На этот раз банк выпустил первую в стране кредитную агрокарту для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. Благодаря функциям как кредитной, так и дебетовой карты, этот продукт имеет следующие преимущества:

Карта выдается бесплатно

Сумма кредита: до 5000 манатов

Срок кредитной линии: 24 месяцев

Льготный период: до 12 месяцев

Возможность повторного использования кредитной линии

Без комиссии на оформление

Быстрый процесс выдачи

Льготный период, который является основным преимуществом карты, распространяется на все средства, обналиченные с карты. То есть на любую операцию и на любую сумму, обналиченную с помощью этой карты, будет применяться льготный период до 12 месяцев.

Обналичивание карты осуществляется без комиссии в банкоматах Yelo Bank и «Азерпочт», а также на кассах в отделениях банка. Помимо этого, яркое приложение Yelo также доступно круглосуточно и без выходных для отслеживания ваших расходов и платежей по кредиту.

Yelo Bank, который в последние годы быстро оцифровывался, вскоре представит новые продукты для владельцев бизнеса и улучшит ряд услуг. Вы можете получить первую в стране агрокредитную карту, заказав онлайн: https://bit.ly/yldnjy



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Yelo Bank – Яркий банкинг!