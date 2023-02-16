В Азербайджане утверждены правила изготовления и применения акцизных марок (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Постановлением Кабинета министров от 14 февраля 2023 года № 48 утвержден “Перечень произведенных в Азербайджанской Республике либо импортируемых в страну товаров, подлежащих обязательной маркировке и маркировке акцизной маркой, порядок регулирования их оборота на территории Азербайджанской Республики, выдачи заказа на изготовление акцизных марок и обязательной маркировки, их применение, реализация и ведение их учета”.

Как известно, меры по сокращению масштабов теневой экономики, осуществлению прозрачности деятельности субъектов предпринимательства, по борьбе с незаконным предпринимательством непрерывно и последовательно реализуются государством. Эти меры обусловили необходимость активного применения информационных технологий в современную эпоху.

С этой целью государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджана, создана единая государственная автоматизированная информационная система “Track and Trace”, через которую предполагается реализовать приложение.

Так, внедрение единой системы позволит осуществлять контроль за оборотом товаров, подлежащих маркировке акцизной маркой, по всей цепочке создания стоимости от производства и импорта до конечного потребителя, что, в свою очередь, способствует предотвращению теневой экономики, фальсификации подакцизных товаров и акцизных марок, а также защите прав потребителей.

Эта система стала стратегическим приоритетом для предприятий и организаций во многих странах мира. Таким образом, упомянутая Система позволяет разрабатывать решения, повышающие безопасность и надежность цепочек поставок, для сохранения конкурентной позиции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)