Подписан меморандум о взаимопонимании между экономическими зонами Азербайджана и Польши (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между экономическими зонами Азербайджана и Польши подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает в четверг Trend, документ подписали председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров и исполнительный директор Валбжихской особой экономической зоны "INVEST-PARK" Мариуш Томчак.

Отметим, что также был подписан протокол об итогах 8-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.

Напомним, что сегодня в Баку прошло 8-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей. В нем приняли участие представители различных государственных структур двух стран.