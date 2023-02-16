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Подписан меморандум о взаимопонимании между экономическими зонами Азербайджана и Польши (ФОТО)

Экономика Материалы 16 февраля 2023 14:29 (UTC +04:00)
Подписан меморандум о взаимопонимании между экономическими зонами Азербайджана и Польши (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Между экономическими зонами Азербайджана и Польши подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает в четверг Trend, документ подписали председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров и исполнительный директор Валбжихской особой экономической зоны "INVEST-PARK" Мариуш Томчак.

Отметим, что также был подписан протокол об итогах 8-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.

Напомним, что сегодня в Баку прошло 8-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей. В нем приняли участие представители различных государственных структур двух стран.

Подписан меморандум о взаимопонимании между экономическими зонами Азербайджана и Польши (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между экономическими зонами Азербайджана и Польши (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между экономическими зонами Азербайджана и Польши (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между экономическими зонами Азербайджана и Польши (ФОТО)
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