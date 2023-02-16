Названы сроки завершения строительства первого в Азербайджане завода по производству промышленных взрывчатых веществ

БАКУ /Trend/ - До конца года ожидается завершение строительства первого в Азербайджане завода по производству промышленных взрывчатых веществ - ООО AzerBlast.

Об этом сказал исполнительный директор ООО AzerBlast Ризван Бахшиев в ходе пресс-конференции, посвященной данному проекту, передает в четверг Trend.

По его словам, завод будет построен в Гяндже на территории в 15 гектаров, а его площадь составит 5,665 тысячи квадратных метров.

«Производственные мощности завода составят 31 тысячу тонн в год, а основной производимой продукцией будут взрывчатые вещества, которые применяются в горнодобывающей промышленности и строительстве дорог. На этом заводе будет открыто порядка 60 новых рабочих мест, его инвестиционная стоимость составляет 14 млн манатов - 5,5 миллиона манатов - на строительство, 4 миллиона манатов - покупку оборудования, а остальная часть приходится на долю операционных расходов», - сказал исполнительный директор.

Бахшиев сказал, что на первом этапе будут производиться 500 тонн продукции в месяц, а в год - 6 тысяч тонн.

«Примерно 1435 тонн продукции будут производиться для ЗАО AzerGold, 1735 тонн - для его дочерних структур, а остальная часть - для других организаций. Также мы планируем выйти на другие рынки», - сказал он.