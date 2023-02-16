Азербайджан будет экспортировать промышленные взрывчатые вещества

БАКУ /Trend/ - ООО AzerBlast планирует в будущем экспортировать промышленные взрывчатые вещества в Россию, Узбекистан, Казахстан.

Об этом сказал исполнительный директор ООО AzerBlast Ризван Бахшиев в ходе пресс-конференции, посвященной проекту первого в Азербайджане завода по производству промышленных взрывчатых веществ, передает в четверг Trend.

По его словам, инвестиции в строительство будут вложены за счет собственных средств ООО, а также банковского кредита.

«Доля собственных средств составит 4,336 миллиона манатов, а остальная часть - банковские кредиты. В целом инвестиционная стоимость проекта составляет 14 млн манатов. Сырье мы планируем закупать в Грузии, России и Туркменистане. Кроме того, мы ожидаем, что в течение пяти лет наши инвестиции полностью окупятся», - сказал он.

Бахшиев сказал, что оборудование для производства взрывчатых веществ будет закуплено в Турции.