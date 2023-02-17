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Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)

Экономика Материалы 17 февраля 2023 10:34 (UTC +04:00)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Компания EY Азербайджан объявила имя нового обладателя титула «Предприниматель года». Это престижное состязание среди предпринимателей проводится в нашей стране уже в четвертый раз. Конкурс был организован в партнерстве с Агентством развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане (МСБ) при спонсорской поддержке ABB и bp. Финансовая поддержка была оказана и группой компаний Veyseloglu. Поддержку в проведении конкурса также оказали консалтинговая компания EKVITA и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Победителя конкурса назвало независимое жюри, состоящее из видных представителей деловых кругов и международных финансово-кредитных организаций. Жюри выбирало из 13 сильнейших соискателей, продемонстрировавших качества, необходимые для современного успешного предпринимателя.

Компания EY и ее партнеры объявили победителя конкурса 16 февраля на торжественной церемонии награждения, проведенной с участием лидеров предпринимательского сообщества.

«Мы стали свидетелями масштабных изменений в мире, вызванных пандемией и геополитической нестабильностью. События последних лет оказались невероятно сложными для предпринимателей как в Азербайджане, так и в других странах мира. Этот конкурс, организованный и проведенный в нашей стране компанией EY, является данью уважения незаурядным личностям, которые решили продолжать свое дело, невзирая на все препятствия и трудности. Я верю, что эти целеустремленные и демонстрирующие стойкость люди оправятся от текущих рыночных потрясений, продолжат вдохновлять других и развивать свой бизнес», — сказал Ильгар Велиев, управляющий партнер EY в Азербайджане. «EY гордится возможностью чествовать участников конкурса «Предприниматель года 2023», которым есть что рассказать и которые приносят неоценимую пользу обществу».

После тщательной оценки и детального рассмотрения заявок жюри определило имена победителей. В номинации «Инновации» был отмечен Баба Агаев из Pickvisa, в номинации «Социальное влияние» Заур Дарабзаде из CinemaPlus, а в номинации «Региональное развитие» Фуад Сейидалиев из Savalan ASPI Winery.

Главным же победителем конкурса этого года стал глава компании Simbrella Сеймур Мамедов – ему выпала честь представлять нашу страну в заключительном этапе конкурса, где он будет состязаться с лучшими представителями бизнес-сообщества из разных стран. После объявления победителя Сеймур Мамедов поделился своими впечатлениями: «Познакомившись с участниками, я понял, что каждый из них достоин победы. Участвовать вместе с ними в финале для меня уже успех. Хотя я не ожидал, что судьи присудят мне победу, это для меня большая радость и гордость».

«Конкурс знакомит общество с передовыми предпринимателями страны, создает здоровую конкурентную среду и вдохновляет наших бизнесменов на стремление быть лучшими. Все это является существенным вкладом в деловую среду нашей страны. Принеся конкурс «EY Предприниматель года» в Азербайджан, компания EY заложила основу прекрасной традиции. Цели конкурса полностью совпадают с корпоративными ценностями и принципами социальной ответственности ABB. Именно поэтому мы поддерживаем его проведение и гордимся своим непосредственным участием в формировании такой полезной практики в нашей стране», — отметил Аббас Ибрагимов, председатель правления ABB на церемонии награждения, подчеркнув, что Банк уже четвертый год поддерживает конкурс.

Вице-президент bp по вопросам внешних связей и коммуникаций в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли сказал: «Мы рады продолжать поддерживать конкурс EY «Предприниматель года», поскольку он направлен на признание предпринимательских достижений и достигнутого развития местных предприятий. Эта цель соотносится с нашими собственным усилиями по развитию местных цепочек поставок и предпринимательства».

«Проведение различных конкурсов среди предпринимателей побуждает их к здоровой конкуренции. По этой причине KOBIA уделяет внимание организации и поддержке таких соревнований. KOBIA является стратегическим партнером конкурса EY «Предприниматель года», проводимого в Азербайджане в четвертый раз. Отрадно, что количество микро- и малых предпринимателей, участвующих в конкурсе, с каждым годом увеличивается. Победителями прошлых лет стали малые предприниматели. Мы рады, что среди победителей есть женщины-предприниматели, это важно с точки зрения популяризации женского предпринимательства в нашей стране. Желаем победителям конкурса этого года успехов в бизнесе», — сказал Заур Гардашев, советник председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Директор EKVITA Ильгар Мехти сказал: «EKVITA является партнером премии “EY Предприниматель года” с самого начала. Являясь первой отечественной консультационной компанией, вышедшей за границу, наша компания осуществляет проекты как внутри страны, так и за ее пределами. Мы гордимся тем, что делимся полученным обширным опытом с другими местными предпринимателями и помогаем им получить признание на подобных международных конкурсах. Хочу выразить благодарность компании EY Азербайджан и ее руководству за предоставленные условия для выполнения такой великой миссии».

О конкурсе «Предприниматель года»

Основанный компанией EY в 1986 году конкурс «Предприниматель года» является одной из самых престижных в мире программ по вручению предпринимателям бизнес-наград. Особенностью программы является то, что она поощряет предпринимательскую активность людей с высоким потенциалом и признает вклад людей, которые вдохновляют других своим видением, лидерством и достижениями. «Предприниматель года» - первая глобальная программа в своем роде, которая отмечает тех, кто создает и ведет успешный, растущий и динамичный бизнес, признавая их в рамках региональных, национальных и глобальных программ, охватывающих более 145 городов в более чем 60 странах мира.

Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)
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