Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года» 2023 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания EY Азербайджан объявила имя нового обладателя титула «Предприниматель года». Это престижное состязание среди предпринимателей проводится в нашей стране уже в четвертый раз. Конкурс был организован в партнерстве с Агентством развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане (МСБ) при спонсорской поддержке ABB и bp. Финансовая поддержка была оказана и группой компаний Veyseloglu. Поддержку в проведении конкурса также оказали консалтинговая компания EKVITA и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Победителя конкурса назвало независимое жюри, состоящее из видных представителей деловых кругов и международных финансово-кредитных организаций. Жюри выбирало из 13 сильнейших соискателей, продемонстрировавших качества, необходимые для современного успешного предпринимателя.

Компания EY и ее партнеры объявили победителя конкурса 16 февраля на торжественной церемонии награждения, проведенной с участием лидеров предпринимательского сообщества.

«Мы стали свидетелями масштабных изменений в мире, вызванных пандемией и геополитической нестабильностью. События последних лет оказались невероятно сложными для предпринимателей как в Азербайджане, так и в других странах мира. Этот конкурс, организованный и проведенный в нашей стране компанией EY, является данью уважения незаурядным личностям, которые решили продолжать свое дело, невзирая на все препятствия и трудности. Я верю, что эти целеустремленные и демонстрирующие стойкость люди оправятся от текущих рыночных потрясений, продолжат вдохновлять других и развивать свой бизнес», — сказал Ильгар Велиев, управляющий партнер EY в Азербайджане. «EY гордится возможностью чествовать участников конкурса «Предприниматель года 2023», которым есть что рассказать и которые приносят неоценимую пользу обществу».

После тщательной оценки и детального рассмотрения заявок жюри определило имена победителей. В номинации «Инновации» был отмечен Баба Агаев из Pickvisa, в номинации «Социальное влияние» Заур Дарабзаде из CinemaPlus, а в номинации «Региональное развитие» Фуад Сейидалиев из Savalan ASPI Winery.

Главным же победителем конкурса этого года стал глава компании Simbrella Сеймур Мамедов – ему выпала честь представлять нашу страну в заключительном этапе конкурса, где он будет состязаться с лучшими представителями бизнес-сообщества из разных стран. После объявления победителя Сеймур Мамедов поделился своими впечатлениями: «Познакомившись с участниками, я понял, что каждый из них достоин победы. Участвовать вместе с ними в финале для меня уже успех. Хотя я не ожидал, что судьи присудят мне победу, это для меня большая радость и гордость».

«Конкурс знакомит общество с передовыми предпринимателями страны, создает здоровую конкурентную среду и вдохновляет наших бизнесменов на стремление быть лучшими. Все это является существенным вкладом в деловую среду нашей страны. Принеся конкурс «EY Предприниматель года» в Азербайджан, компания EY заложила основу прекрасной традиции. Цели конкурса полностью совпадают с корпоративными ценностями и принципами социальной ответственности ABB. Именно поэтому мы поддерживаем его проведение и гордимся своим непосредственным участием в формировании такой полезной практики в нашей стране», — отметил Аббас Ибрагимов, председатель правления ABB на церемонии награждения, подчеркнув, что Банк уже четвертый год поддерживает конкурс.

Вице-президент bp по вопросам внешних связей и коммуникаций в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли сказал: «Мы рады продолжать поддерживать конкурс EY «Предприниматель года», поскольку он направлен на признание предпринимательских достижений и достигнутого развития местных предприятий. Эта цель соотносится с нашими собственным усилиями по развитию местных цепочек поставок и предпринимательства».

«Проведение различных конкурсов среди предпринимателей побуждает их к здоровой конкуренции. По этой причине KOBIA уделяет внимание организации и поддержке таких соревнований. KOBIA является стратегическим партнером конкурса EY «Предприниматель года», проводимого в Азербайджане в четвертый раз. Отрадно, что количество микро- и малых предпринимателей, участвующих в конкурсе, с каждым годом увеличивается. Победителями прошлых лет стали малые предприниматели. Мы рады, что среди победителей есть женщины-предприниматели, это важно с точки зрения популяризации женского предпринимательства в нашей стране. Желаем победителям конкурса этого года успехов в бизнесе», — сказал Заур Гардашев, советник председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Директор EKVITA Ильгар Мехти сказал: «EKVITA является партнером премии “EY Предприниматель года” с самого начала. Являясь первой отечественной консультационной компанией, вышедшей за границу, наша компания осуществляет проекты как внутри страны, так и за ее пределами. Мы гордимся тем, что делимся полученным обширным опытом с другими местными предпринимателями и помогаем им получить признание на подобных международных конкурсах. Хочу выразить благодарность компании EY Азербайджан и ее руководству за предоставленные условия для выполнения такой великой миссии».

О конкурсе «Предприниматель года»

Основанный компанией EY в 1986 году конкурс «Предприниматель года» является одной из самых престижных в мире программ по вручению предпринимателям бизнес-наград. Особенностью программы является то, что она поощряет предпринимательскую активность людей с высоким потенциалом и признает вклад людей, которые вдохновляют других своим видением, лидерством и достижениями. «Предприниматель года» - первая глобальная программа в своем роде, которая отмечает тех, кто создает и ведет успешный, растущий и динамичный бизнес, признавая их в рамках региональных, национальных и глобальных программ, охватывающих более 145 городов в более чем 60 странах мира.