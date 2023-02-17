bp не сомневается, что транспортировка газа из Каспия в Европу будет увеличена - Гэри Джонс

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор становится все более актуальным.

Об этом сказал в пятницу региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в ходе брифинга, посвященного планам bp на будущее, передает Trend.

По его словам, при строительстве этого коридора было предусмотрено дальнейшее увеличение его пропускной способности.

«Уже ведутся работы по увеличению пропускной способности TAP. По мере увеличения пропускной способности необходимо учитывать и объемы добываемого газа. Есть инфраструктура, имеются возможности для расширения. Мы изучаем потенциал Каспия в плане добычи природного газа и не сомневаемся, что транспортировка газа из Каспия в Европу будет увеличена», - отметил он.

Джонс подчеркнул, что процессы по декарбонизации и увеличению выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии позволит достичь поставленных на будущее целей.

«Энергетика должна быть доступной для всех и каждого. Азербайджан является хабом в транспортировке и имеет большой потенциал как источник этих ресурсов. Мы в Азербайджане можем работать также над снижением эмиссии метана и снижением потребления энергии», -сказал он.

Отметим, что поставки азербайджанского газа по Южному газовому коридору начались 31 декабря 2020 года. В июле 2022 года между Азербайджаном и Европейской комиссией был подписан меморандум, в котором предусматривается увеличение поставок газа из Азербайджана в Европу с 10 миллиардов до 20 миллиардов кубометров в год.