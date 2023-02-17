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В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум (ФОТО)

Экономика Материалы 17 февраля 2023 20:26 (UTC +04:00)
В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В столице Венгрии, Будапеште, в рамках 9-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии прошел Азербайджано-венгерский бизнес-форум.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве труда и социальной защиты населения, в бизнес-форуме приняли участие 87 компаний: 26 - из Азербайджана, 61 - из Венгрии.

Сопредседатель совместной комиссии от Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и сопредседатель от Венгрии, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто выступили на закрытии бизнес-форума.

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В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум (ФОТО)
В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум (ФОТО)
В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум (ФОТО)
В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум (ФОТО)
В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум (ФОТО)
В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум (ФОТО)
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