Азербайджан, Россия и Армения в рамках трехсторонней рабочей группы ведут работу в направлении открытия Зангезурского коридора - Салех Мамедов

Зангилан/Trend/ - Трехсторонней рабочей группой Россия-Азербайджан-Армения ведутся работы в направлении открытия Зангезурского коридора.

Как сообщает Trend, об этом сегодня во время медиа-тура в село Агалы Зангиланского района заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он сообщил, что в августе 2022 года было завершено строительство новой альтернативной автомобильной дороги без въезда в город Лачин. Протяженность 2-3 полосной дороги составляет 32 км, из них 10-км участок должен быть построен Арменией на своей территории. Чтобы армяне смогли воспользоваться новопостроенной дорогой, азербайджанская сторона построила и сдала в пользование новую автомобильную дорогу на территории Армении протяженностью 5,4 км, пролегающую по новому мосту над рекой Хакари на границе.