Скоростная автодорога в Шушу будет платной

Зангилан/Trend/ - Проложенная в Шушу скоростная автомобильная дорога будет платной.

Как сообщает Trend, об этом сегодня во время медиа-тура в село Агалы Зангиланского района заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что скоростная автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша примерно на 20 км короче проложенной в Шушу Дороги Победы. Дорога протяженностью 81,2 км будет огорожена со всех сторон: "Эта дорога будет платной. В Шушу ожидается большой поток иностранных туристов в будущем. Поэтому мы сделаем эту дорогу платной, чтобы собранные средства можно было использовать на ее содержание".