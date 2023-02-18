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Скоростная автодорога в Шушу будет платной

Экономика Материалы 18 февраля 2023 12:37 (UTC +04:00)
Скоростная автодорога в Шушу будет платной

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Самир Али
Самир Али
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Зангилан/Trend/ - Проложенная в Шушу скоростная автомобильная дорога будет платной.

Как сообщает Trend, об этом сегодня во время медиа-тура в село Агалы Зангиланского района заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что скоростная автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша примерно на 20 км короче проложенной в Шушу Дороги Победы. Дорога протяженностью 81,2 км будет огорожена со всех сторон: "Эта дорога будет платной. В Шушу ожидается большой поток иностранных туристов в будущем. Поэтому мы сделаем эту дорогу платной, чтобы собранные средства можно было использовать на ее содержание".

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