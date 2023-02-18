Председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов встретился с новым послом Республики Гана в Азербайджане (ФОТО0

БАКУ/Trend/ - Председатель правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Закир Ибрагимов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Гана в Азербайджане Охенебой Лесли Акуи Акяи Опоку-Варе.

Председатель пожелал послу успехов в дипломатической деятельности, направленной на укрепление существующего сотрудничества между двумя странами. Выразив удовлетворение началом службы в Азербайджане, дипломат отметила, что во время своей деятельности она приложит усилия для укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, как в рамках двусторонних, так и в рамках международных организаций, а также для развития экономических отношений, особенно в области горнодобывающей промышленности.

В ходе встречи З.Ибрагимов рассказал о достижениях ЗАО «AzerGold», стратегических планах общества и проделанной работе по повышению экономической эффективности в горнодобывающем секторе. Отметив, что ЗАО «AzerGold», где с момента своего создания применялись передовые принципы корпоративного управления, имеет успешный опыт сотрудничества с международными компаниями, З.Ибрагимов добавил, что дальнейшее расширение деятельности за пределами страны входит в стратегические планы ЗАО. Председатель отметил, что Африканский континент, богатый минеральными ресурсами, также представляет интерес.

Посол Охенеба Лесли Акуи Акяи Опоку-Варе сказала, что горнодобывающая промышленность является локомотивом экономики Ганы, страна обладает богатыми ресурсами золота, алмазов, железной руды, марганца, хромита, нефти и газа, а также гидроэнергетикой. Госпожа посол выразила заинтересованность в расширении сотрудничества в направлении эксплуатации золоторудных ресурсов страны, которые являются основной экспортной продукцией.

З.Ибрагимов отметил, что были изучены определенные данные о горнодобывающем секторе Ганы, подробно рассказал о потенциальных перспективах сотрудничества, обмене опытом, взаимных поездках на месторождения, вопросах привлечения инвестиций. Было отмечено, что ЗАО, полностью ликвидировавшее свою зависимость от государственного бюджета по золотым рудникам, открыта для новых и полезных инициатив, в том числе для обмена опытом. В связи с этим была отмечена возможность оценки между сторонами перспектив сотрудничества с соответствующими структурами горнодобывающей промышленности, государственными и частными компаниями.

Затем был проведен обширный обмен мнениями по вопросам продвижения легальной добычи полезных ископаемых, охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.