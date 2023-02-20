Азербайджан и Дагестан подписали План мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества на 2023-2025 годы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 20 февраля в Баку состоялась встреча заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя Азербайджанской части Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации в экономической и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым и председателем Правительства Республики Дагестан, председателем Дагестанской части Комиссии Абдулмуслимом Абдулмуслимовым, передает в понедельник Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Подчеркнуто, что усилиями президентов двух стран межгосударственные отношения достигли уровня стратегического партнёрства.

Ш.Мустафаев сказал, что Азербайджан поддерживает экономические связи с около 80 субъектами Российской Федерации. «С примерно 20 субъектами подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в том числе с Республикой Дагестан», - добавил заместитель премьер-министра.

Подчеркнуто, что история отношений между азербайджанским и дагестанским народами, которые разделяют общие исторические, языковые, культурные и духовные ценности, насчитывает столетия.

Была отмечена важная роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии связей между народами Азербайджана и Дагестана.

«Сегодня Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию азербайджано-дагестанских отношений в рамках стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией. Свидетельством тому служит поручение главы государства нарастить наше сотрудничество путем использования существующего солидного потенциала», - сказал Ш.Мустафаев.

Было доведено до внимания, что по итогам декабрьской встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Дагестана Сергеем Меликовым определился ряд перспективных для совместных проектов направлений.

«Мы придаем большое значение договоренностям лидеров. Как раз с целью реализации этих договоренностей сторонами и был подготовлен и согласован План мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества», - констатировал заместитель-премьер министра.

Было отмечено, что особое внимание в Плане мероприятий уделяется развитию торгово-экономического взаимодействия и активизации привлечения инвестиций.

Подчеркнуто, что документ также предусматривает налаживание промышленной кооперации, где акцент будет сделан на проработку возможности создания совместных предприятий стекольной промышленности и взаимодействия в области судостроения.

Стороны также указали на хороший потенциал для развития сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном в агропромышленном комплексе.

Было отмечено, что План мероприятий также предусматривает реализацию совместных мер по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг» и улучшению приграничной инфраструктуры.

Доведено до внимания, что азербайджанская сторона осуществляет работы по строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог, ведущих к пунктам пропуска на государственной границе с Российской Федерацией.

Ш.Мустафаев сказал, что в рамках двусторонних договоренностей Президент Азербайджана выделил средства на реконструкцию и расширение до 4 полос автомобильной дороги протяженностью в 24 км между погранично-пропускными пунктами «Самур» и «Ханоба» и на реконструкцию таможенного поста «Ханоба».

Было отмечено, что работы по строительству таможенного поста «Ханоба», сопредельного с пунктом пропуска «Тагиркент-Казмаляр» на территории Дагестана в Российской Федерации, завершаются.

Подчеркнув, что ключевым звеном проходящих по территории Азербайджана международных транспортных коридоров является Бакинский международный морской торговый порт, заместитель премьер-министра рассказал о работе по увеличению мощностей порта с 15 млн тонн до 25 млн тонн в год.

Было доведено до внимания, что опыт Азербайджана в развитии портовой инфраструктуры может быть востребован дагестанской стороной в реконструкции Махачкалинского международного морского порта. «Наше намерение о налаживании взаимодействия между Бакинским и Махачкалинским портами также зафиксировано в Плане мероприятий», - отметил Ш.Мустафаев.

Также была подчеркнута важность культурно-гуманитарных связей между народами Азербайджана и Дагестана. Отмечено, что азербайджанцы в Дагестане и дагестанцы в Азербайджане вносят особый вклад в общественно-политическую и культурную жизнь республик.

Согласно Плану мероприятий, стороны условились провести мероприятия, посвященные 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и памяти государственного деятеля Азиза Алиева в Дагестане и 100-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова в Азербайджане.

Документом также предусмотрены организация взаимных культурных мероприятий в Азербайджане и Дагестане, налаживание прямых профессиональных и творческих контактов между учреждениями культуры.

По итогам встречи Ш.Мустафаев и А.Абдулмуслимов подписали План мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации на 2023-2025 годы.