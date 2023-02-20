Prokon вверены новые важные контракты технического обслуживания и ремонта в Турции

- Работы по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и Р) на нефтеперерабатывающем заводе Tüpraş в Кырыккале с крупнейшей мощности

по заправке автоцистерн в Турции

- Два новых перспективных контракта, которые подчеркивают репутацию Prokon как надежного партнера по решениям

Prokon Makina, Insaat, Imalat, Montaj, Sanayi ve Ticaret Ltd (Prokon Türkiye), дочерняя компания Prokon, рада сообщить о подписании двух новых контрактов с Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. (Tüpraş) для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене на нефтеперерабатывающем заводе в Кырыккале.

В рамках контрактов Prokon Türkiye обеспечит работы по техническому обслуживанию и ремонту стационарного оборудования, а также работы по замене колонны и продувочной трубы в течение запланированного периода приостановки, начавшаяся в начале февраля и который планируется завершить до конца марта 2023 года.

Вугар Самeдли, главный исполнительный директор Nobel Energy, сказал: «Prokon успешно выполнил предыдущие важные работы по техническому обслуживанию и ремонту для нефтеперерабатывающего завода Tüpraş в Измите. Теперь, доверяя нам важные рабочие пакеты другого нефтеперерабатывающего завода турецкого гиганта по переработке нефти – Кырыккале, Prokon утверджает себя надежным партнером по разработке решений.

Этот проект является значительным успехом для портфолио Prokon Türkiye, поскольку мощность нефтеперерабатывающего завода в Кырыккале составляет 5,4 млн тонн сырой нефти в год, что соответствует статусу крупнейшей мощности по заправке автоцистерн в Турции и является стратегическим местом для региональной энергетической безопасности. Я уверен, что Prokon продолжит свое партнерство с

Tüpraş в своих существующих и будущих начинаниях”.

Основанная в 2012 году в качестве компании, оказывающей полный спектр услуг в области строительства, как дочерняя компания Группы Nobel Energy компания Prokon специализируется в управлении комплексными инфраструктурами, процессами строительства промышленных объектов от адаптации и внедрения проекта до закупок и строительства. Nobel Energy является частью NEQSOL Holding, международной группы компаний, действующих в восьми странах в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

Для более подробной информации о компании Prokon: www.prokon.az

Tüpraş - турецкая компания специализируется на переработке сырой нефти и нефтепродуктов. Компания управляет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами в Измире, Измите, Кырыккале и Батмане, которые перерабатывают 33.2 миллиона тонн сырой нефти в год и производят различные нефтепродукты.