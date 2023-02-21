AccessBank оказал поддержку 448 фермерам

AccessBank продолжает поддерживать предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном секторе экономики. В рамках партнерства банка с Агентством Аграрного Кредитования и Развития (AKİA) в 2022 году 448 предпринимателям были предоставлены льготные кредиты для финансирования различных проектов в сельском хозяйстве.

В течении прошлого года AccessBank в рамках сотрудничества с AKIA предоставил фермерам кредитов на общую сумму в 5,378 тыс. манатов. Максимальная сумма выданного отдельному фермеру кредита составила 19,000 манатов. Наиболее активными в обращении за кредитами в 2022 году были предприниматели из Барды, Гянджи и Ленкорани. Фермеры в основном обращались за финансовой поддержкой для развития животноводства, пчеловодства, садоводства и посевных, а также получения агротехнических услуг.

Следует отметить, что указом Президента Азербайджанской Республики от 8 апреля 2020 года начался новый этап в финансировании сельскохозяйственного сектора экономики. Начиная с этого времени, фермеры стали получать кредиты для создания и расширения садоводческих, сельскохозяйственных, животноводческих и иных семейных хозяйств. Фермерам предлагается микрокредит в размере до 15 тыс. манатов для финансирования основных и оборотных средств, а также кредит в размере около 200 тыс. манатов для приобретения сельскохозяйственного производственного оборудования.

Для получения дополнительной информации об агрокредитах можно пройти по ссылке: https://www.accessbank.az/az/business/loans/alda-loans/

Чтобы подать заявку на получение кредита, фермеры могут обратиться в контактный центр AccessBank-а по номеру 151 или посетить филиалы банка в рабочие дни.

Являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank предоставляет свои услуги мелким и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).