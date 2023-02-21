Безопасные и удобные платежи с Google Pay в Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank запускает сервис бесконтактных платежей Google Pay для своих клиентов, держателей карт Mastercard и Visa.

Клиенты банка могут воспользоваться преимуществами данной услуги через мобильные устройства, поддерживающие Google Pay.

Google Pay позволяет пользователям удобно и безопасно совершать платежи при оплате товаров и услуг, в интернете, а также везде, где активны бесконтактные платежи. Для этого достаточно поднести электронное устройство к POS-терминалу.

Для подключения к сервису в мобильном приложении atb360 выбирается карта для использования в системе Google Pay и добавляется в Google Wallet.

С более подробной информацией об услугах и продуктах банка можно

ознакомиться на сайте https://atb.az/, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.