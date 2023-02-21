В группу компаний Veyseloglu назначен генеральный директор

БАКУ/Trend/ - Бурак Дениз назначен генеральным директором группы компаний Veyseloglu. Бурак Дениз — профессионал с 24-летним опытом работы в сфере FMCG (товары повседневного спроса).

В течение 15 лет своей карьеры Бурак Дениз работал на руководящих должностях в Турции, на Ближнем Востоке и в Северной Африке в ведущей международной производственной компании Unilever. Позже он возглавил выход одной из крупнейших хлебопекарных компаний Европы La Lorraine на турецкий рынок. Наряду с этим, он занимал должность главного исполнительного директора компании по регионам Ближнего Востока и Северной Африки.

Бурак Дениз также возглавлял компанию входящую в состав одной из крупных холдинговых компаний Турции Yıldız Holding. Бурак Дениз имеет международный опыт управления новыми рынками, дистрибуцией, строительством заводов и стратегическим развитием бизнеса.

Группа компаний Veyseloglu начала свою деятельность в 1994 году как торгово-дистрибьюторская компания. Группа компаний в настоящее время представляет собой диверсифицированную группу FMCG (товары повседневного спроса), охватывающую различные области цепочки поставок, включая розничную торговлю, дистрибуцию, логистику и производство. Философия Группы компаний заключается в достижении продовольственной безопасности и устойчивости поставок продуктов путем создания ценностей для экономики и населения страны. Айдын Талыбов является основным учредителем и председателем Совета Директоров группы компаний Veyseloglu.