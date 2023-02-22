Yelo Bank продолжает поддерживать детский футбол

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank продолжает успешно реализовывать инициативные проекты корпоративной социальной ответственности. Банк в очередной раз принял участие в специальном проекте «Поддержим развитие спорта в регионах». Мероприятие было организовано АФФА совместно с Исполнительной властью и Детско-юношеской федерацией футбола Геранбойского района.

С целью повысить интерес к спорту, 50 школьников получили спортивную одежду и мячи Yelo. Далее юные футболисты продемонстрировали свои навыки и мастерство. Напомним, что ранее в рамках проекта «Поддержим развитие спорта в регионах» Yelo Bank поддержал школьников села Джоджуг Марджанлы, городов Агдаш, Гянджа и поселка Тюркан. До конца текущего года планируется реализовать данный программу и в других регионах.

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