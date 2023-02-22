Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!

БАКУ/Trend/ - AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, продолжает помогать развитию бизнеса.

В результате партнерства банка с Фондом Развития Предпринимательства (SİF) в 2022 году 258 предпринимателям были предоставлены льготные кредиты на сумму 7.000.000 манатов с целью финансирования различных инвестиционных проектов.

Основные условия получения кредита по линии Фонда Развития Предпринимательства таковы:

- 5% годовых

- до 10 млн. манатов

Для дополнительной информации и запроса кредита можно пройти по ссылке https://bit.ly/3Qu2B3b

Чтобы подать заявку на получение кредита, предприниматели могут обратиться в контактный центр AccessBank-а по номеру 151 или посетить филиалы банка.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие иностранные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны.

Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).