Внесены изменения в ставки таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в ставки таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям

Как сообщает Trend, согласно разъяснению от 18.02.2023 года к Постановлению Кабинета министров №55, компьютерное оборудование, компьютерные детали и принадлежности, вычислительные машины и другие компоненты, ввозимые на основе подтверждающего документа Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики юридическим лицом, являющимся резидентом Мингячевирского парка высоких технологий, и физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, освобождаются от таможенных пошлин до 28 августа 2025 года.