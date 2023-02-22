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Внесены изменения в ставки таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям (Дополнено)

Экономика Материалы 22 февраля 2023 17:58 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в ставки таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям

Как сообщает Trend, согласно разъяснению от 18.02.2023 года к Постановлению Кабинета министров №55, компьютерное оборудование, компьютерные детали и принадлежности, вычислительные машины и другие компоненты, ввозимые на основе подтверждающего документа Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики юридическим лицом, являющимся резидентом Мингячевирского парка высоких технологий, и физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, освобождаются от таможенных пошлин до 28 августа 2025 года.

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