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Обнародована динамика роста доли частного сектора в ВВП Азербайджана

Экономика Материалы 23 февраля 2023 10:34 (UTC +04:00)
Обнародована динамика роста доли частного сектора в ВВП Азербайджана

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Доля частного сектора в ВВП Азербайджана с 1995 года по 2021 год выросла в 2,8 раза.

Об этом сказал в четверг начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе мероприятия «Роль Гейдара Алиева в формировании конкурентоспособной экономики», передает Trend.

По его словам, для реализации конкурентоспособной экономики в будущем планируется проведение ряда мероприятий в соответствии со стратегией на 2022-2026 годы.

«Планируется подготовка нового законопроекта о госзакупках и торговой деятельности. Также, в 2023-2025 годах будут подготовлены новые требования для национальных стандартов в целях интеграции с глобальными требованиями», - сказал он.

Аббасбейли сообщил, что обеспечение прозрачности в ведении предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности госслужбы.

«Планируем создать новый электронный портал конкуренции, портал качества, а также расширить функциональность портала госзакупок» - отметил он.

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