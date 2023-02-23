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Восстановление города Агдам идет быстрыми темпами - посол

Экономика Материалы 23 февраля 2023 20:17 (UTC +04:00)
Восстановление города Агдам идет быстрыми темпами - посол

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Восстановление города Агдам идет быстрыми темпами.

Как передает Trend, об этом в четверг сказал посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада на мероприятии по случаю празднования дня рождения императора Японии Нарухито.

«В прошлом году нам посчастливилось побывать на территориях, освобожденных от армянской оккупации. И я верю, что Агдам, так же, как и Хиросима, будет процветать», - сказал посол.

Он также отметил, что за 31 год с установления дипломатических отношений Азербайджану и Японии удалось достичь больших результатов в развитии экономических связей.

«В прошлом году Япония отмечала тридцатую годовщину со дня установления дипломатических отношений. На данном этапе мы планируем обсуждать будущие сферы нашего сотрудничества», - добавил Джуничи Вада.

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