Реформы в сфере определения таможенной стоимости предотвратят дополнительные расходы для предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Реформы в сфере определения таможенной стоимости предотвратят для предпринимателей дополнительные финансовые затраты и потерю времени.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе конференции «Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив».

«Процесс реформирования продолжается, правила применения методов определения таможенной стоимости будут определены Кабинетом министров. В настоящее время ведется работа в этом направлении в рамках рабочей группы по международной торговле. Наше главное ожидание от реформы, с одной стороны, обеспечить правильность таможенной стоимости, а с другой стороны, чтобы стоимость определялась вовремя и в сжатые сроки», - сказал он.

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