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Новая платформа цифрового управления в Азербайджане обеспечит создание экосистемы, отвечающей современным вызовам

Экономика Материалы 24 февраля 2023 11:44 (UTC +04:00)
Новая платформа цифрового управления в Азербайджане обеспечит создание экосистемы, отвечающей современным вызовам

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Новая Платформа цифрового управления Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам создана с целью обеспечения адекватной экосистемы, отвечающей современным вызовам.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджана Вюсал Шихалиев в ходе конференции «Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив».

Он отметил, что платформа цифрового управления также позволит еще больше повысить эффективность, гибкость и прозрачность деятельности Комиссии.

«Данная платформа обеспечит создание инклюзивности и единой синергии при активном и скоординированном участии заинтересованных сторон, замену различных каналов связи единой цифровой платформой, автоматическое выявление потенциальных направлений реформ за счет аналитических и инновационных инструментов», - сказал он.

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