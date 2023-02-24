БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджана Вюсал Шихалиев в ходе конференции «Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив».

«Соответствующий пакет законодательных инициатив в связи с этим согласован и уже приближается к заключительной стадии», - сказал он.

Новость обновляется