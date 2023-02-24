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В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости

Экономика Материалы 24 февраля 2023 11:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджана Вюсал Шихалиев в ходе конференции «Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив».

«Соответствующий пакет законодательных инициатив в связи с этим согласован и уже приближается к заключительной стадии», - сказал он.

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