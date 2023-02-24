ВБ ожидает еще большего улучшения показателей человеческого капитала Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк ожидает еще большего улучшения показателей человеческого капитала Азербайджана.

Об этом в пятницу сказала журналистам региональный директор Всемирного банка по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Фадия Саада в кулуарах мероприятия, посвященного презентации "Обзора человеческого капитала по Азербайджану", передает Trend.

По ее словам, в ходе визита команды ВБ в Азербайджан можно сделать выводы, что в ближайшем будущем Азербайджан достигнет еще лучших показателей.

«В ходе моего визита и прошедших в Баку встреч хочу отметить открытость госструктур страны к нашей программе и подготовленному Обзору. Мы уверены, что наше тесное сотрудничество поспособствует достижению еще лучших показателей в области человеческих ресурсов», - отметила она.

Саада выразила уверенность, что стороны имеют все возможности для достижения поставленных целей.

Отметим, что согласно отчету Всемирного банка индекс человеческого капитала в Азербайджане увеличился с 50 до 58 процентов с 2010 по 2020 год,

Азербайджан, по прогнозам ВБ, может увеличить показатели человеческих ресурсов не менее чем на 1,7 процента до 2050 года.