ФК «Сабаил» и PASHA Life подписали партнерское соглашение

БАКУ /Trend/ - PASHA Life, ведущая компания страны по страхованию жизни, с момента своего основания уделяющая большое внимание социальным проектам, подписала партнерское соглашение с футбольным клубом «Сабаил».

Сотрудничество ФК «Сабаил» и “PASHA Life Insurance” первоначально планируется охватить период с 1 февраля 2023 года по 1 февраля 2024 года.

Отметим, что ФК «Сабаил» было основан 15 августа 2016 года, в настоящее время выступает в Премьер-лиге Азербайджана, главным тренером команды является Шахин Диниев.

Компания PASHA Life гордится этим партнерством и в рамках своей социальной ответственности она продолжит поддерживать тех, кто работает над тем, чтобы поднять имя Азербайджана на вершину. Компания также выступает спонсором футбольного клуба «Сумгаит» с 2011 года.

Ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года года совокупные активы компании составляют 562 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний», «Накопительная инвестиция» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.