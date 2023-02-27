Между ЗАО «AzerGold» и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана подписан меморандум

БАКУ /Trend/ - 24 февраля 2023 года в столице Республики Узбекистан городе Ташкенте в рамках 1-го Узбекско-Азербайджанского межрегионального форума, организованного Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерства экономики Азербайджана подписан Меморандум о взаимопонимании и соглашении о сотрудничестве между Закрытым Акционерным Обществом (ЗАО) «AzerGold» и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана.

Документ, предполагающий налаживание сотрудничества в области проведения геологоразведочных работ и разработки месторождений золота на территории Узбекистана, подписали председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов и заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Аъзам Кадирходжаев.

Согласно меморандуму, предполагается изучение ЗАО «AzerGold» существующих геологических данных о месторождениях руд благородных металлов в Узбекистане, привлечение опытных специалистов к деятельности, связанной с исследованием и разработкой месторождений золота, оказание взаимной технической поддержки, подготовка конкретных предложений по реализации проектов.

Отметим, что с целью оценки возможностей сотрудничества между двумя странами в области горнодобывающей промышленности и геологии ранее были осуществлены взаимные визиты делегаций и проведены обсуждения по институциональным вопросам. Так, делегация ЗАО «AzerGold» 20-22 июня 2022 года приняла участие в Узбекско-Азербайджанском бизнес форуме, 2-4 ноября 2022 года - 16-ой Международной выставке по горнодобывающей, металлургической и металлообрабатывающей промышленности, 13-14 декабря 2022 года – совершила визит в столицу страны город Ташкент для участия в конгрессе «Горнодобывающая промышленность Узбекистана и Центральной Азии», а делегация во главе с заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Ходжаевым 23-24 декабря 2022 года совершила визит в столицу Азербайджана город Баку. В рамках этого визита были проведены эффективные встречи между представителями структур, представляющими соответствующие сферы. В ходе обсуждений были рассмотрены перспективы сотрудничества в области разведки и добычи руд цветных и черных металлов, осуществления обмена опытом по направлениям инноваций и современных технологий, подготовки и повышения квалификации кадров, достигнута договоренность о предварительных направлениях сотрудничества. Стороны выразили уверенность в том, что между Республикой Узбекистан, одним из крупнейших золотодобытчиков в мире, имеющим богатый опыт в этой области, и ЗАО «AzerGold», применяющим передовые технологии в области горнодобывающей промышленности и геологии, будет установлено сотрудничество в направлении реализации совместных проектов на территории обеих стран. С этой целью стороны положительно оценили установление партнерских отношений по таким направлениям сотрудничества, предусмотренных на начальном этапе Меморандумом, как проведение разведочных работ, изучение и разработка перспективных месторождений на территории Узбекистана, а в дальнейшем и в нашей стране в рамках совместных геологических программ.