Халг Банк предлагает корпоративным клиентам гарантию без обеспечения для участия в тендере

Обладая богатым опытом торгового финансирования, Халг Банк предлагает своим корпоративным клиентам,а также предпринимателям различные виды документарных операций. Данные услуги открывают перед предпринимателями возможности бесприпятственного выхода на новые рынки, сведение к минимуму рисков при совершении торговых сделок, обеспечение безопасности расчетов, а также служат надежной гарантией исполнения обязательств перед третьей стороной.

Тендерная гарантия без обеспечения предоставляется как текущим клиентам, так и клиентам, желающим сотрудничать с Халг Банком. Потенциальные клиенты Банка могут получить тендерную гарантию без обеспечения на сумму до 10000 манат, а для клиентов, сотрудничающих с Банком размер гарантии без обеспечения расчитывается на основании анализа ежемесячного оборота средств в Банке. Для выдачи такой гарантии не требуется предоставление какого-либо обеспечения. Таким образом, гарантия, оформленная в Халг Банке на выгодных условиях, открывает новые возможности для реализации различных проектов.

В рамках тесного сотрудничества с первоклассными иностранными банками Халг Банк участвует в финансировании торговли как на местном рынке так и на международном, предоставляя различные виды гарантий писем и аккредитивов в иностранной валюте.

Халг Банк предоставляет свои услуги клиентам в 30 филиалах на территории страны . Получить более подробную информацию о банковских продуктах и услугах, а также действующих кампаниях и новинках можно в филиалах Халг Банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, на сайте www.xalqbank.az, а также по номеру Информационного центра 138.,