Кредит на развитие сельского хозяйства от Yelo Bank

Yelo Bank предлагает льготные микрокредиты в рамках активного партнерства с AKIA (Агентство Аграрного Кредита и Развития).

Микрокредит имеет следующие преимущества:

Сумма: 500 - 15 000 манат

Срок: 3 - 36 месяцев

Льготный период: до 12 месяцев

Залог не требуется.

Следует отметить, что Yelo Bank постоянно поддерживает развитие и финансирование предпринимательства, особенно сельского хозяйства. В связи с этим льготные кредиты, выделяемые в рамках сотрудничества сAKIA, играют важную роль в финансировании аграрных проектов. С кредитом AKIA в размере до 15 000 манатов вы можете развивать свою ферму и восполнять недостающие финансовые ресурсы. Yelo Bank, который ценит время фермера, принимает онлайн-заявки на получение кредита. Закажите онлайн прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществами: https://bit.ly/yldnjstw

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