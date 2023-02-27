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Кредит на развитие сельского хозяйства от Yelo Bank

Экономика Материалы 27 февраля 2023 17:00 (UTC +04:00)
Кредит на развитие сельского хозяйства от Yelo Bank

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Yelo Bank предлагает льготные микрокредиты в рамках активного партнерства с AKIA (Агентство Аграрного Кредита и Развития).

Микрокредит имеет следующие преимущества:

  • Сумма: 500 - 15 000 манат
  • Срок: 3 - 36 месяцев
  • Льготный период: до 12 месяцев
  • Залог не требуется.

Следует отметить, что Yelo Bank постоянно поддерживает развитие и финансирование предпринимательства, особенно сельского хозяйства. В связи с этим льготные кредиты, выделяемые в рамках сотрудничества сAKIA, играют важную роль в финансировании аграрных проектов. С кредитом AKIA в размере до 15 000 манатов вы можете развивать свою ферму и восполнять недостающие финансовые ресурсы. Yelo Bank, который ценит время фермера, принимает онлайн-заявки на получение кредита. Закажите онлайн прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществами: https://bit.ly/yldnjstw

Есть дополнительные вопросы по банковским услугам или по кредитному калькулятору? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

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