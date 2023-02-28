АЖД награждена за активность в рассмотрении обращений граждан и оперативное решение проблем

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» награждено Онлайн-платформой общественного контроля (www.enezaret.az) за активность в рассмотрении обращений граждан и решение указанных ими проблем. На круглом столе, в ходе которого был рассмотрен период с декабря 2022 по февраль 2023 года, было отмечено, что АЖД продемонстрировали особую активность в своих ответах на поступавшие запросы граждан и их ​​оперативном решении. По этому случаю представителям АЖД вручено благодарственное письмо.

Для справки отметим, что Онлайн-платформа общественного контроля реализуется в рамках проекта «Поддержка социального участия» (SES) Агентства США по международному развитию (USAID). Исполнителем проекта является ООО MG Consulting.

Добавим, что целью Онлайн-платформы общественного контроля является перенаправление обращений граждан, связанных с инфраструктурой, коммунальным хозяйством, управлением дорожным хозяйством и другими сферами, в соответствующие структуры и достижение их решения. Платформа также оценивает реакцию компетентных органов на любые вопросы, вызывающие обеспокоенность общественности.