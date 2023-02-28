Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов встретился с находящимися в Азербайджане депутатами Верховной Рады Украины - сопредседателем украинско-азербайджанской Группы дружбы Владимиром Крейденко, членами группы Антоном Швачко и Николаем Галушко.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере транспортной инфраструктуры, грузоперевозок по Среднему коридору, электронного правительства и инноваций.

Рахман Гумметов проинформировал украинских депутатов о проектах транспортной инфраструктуры, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, в том числе о выполненных работах по Зангезурскому коридору.

На встрече также принял участие депутат парламента Азербайджана и руководитель группы межпарламентской дружбы Азербайджан-Украина Руфат Гулиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)