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Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта (ФОТО) (Дополнено)

Экономика Материалы 28 февраля 2023 12:28 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов встретился с находящимися в Азербайджане депутатами Верховной Рады Украины - сопредседателем украинско-азербайджанской Группы дружбы Владимиром Крейденко, членами группы Антоном Швачко и Николаем Галушко.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере транспортной инфраструктуры, грузоперевозок по Среднему коридору, электронного правительства и инноваций.

Рахман Гумметов проинформировал украинских депутатов о проектах транспортной инфраструктуры, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, в том числе о выполненных работах по Зангезурскому коридору.

На встрече также принял участие депутат парламента Азербайджана и руководитель группы межпарламентской дружбы Азербайджан-Украина Руфат Гулиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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