Скоро будет введен в эксплуатацию новый пропускной пункт Ханоба на границе России и Азербайджана - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Новая автомобильная дорога от Баку до северной границы с Россией послужит более широкой компонентой коридора Север-Юг.

Об этом сказал во вторник, отвечая на вопрос Trend, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым пресс-конференции.

По его словам, скоро будет введен в эксплуатацию новый пропускной пункт Ханоба на границе России и Азербайджана, который позволит пропускать дополнительно до тысячи грузовых автомобилей в день.

«Транспортный коридор Север-Юг является исключительно важным не только для Азербайджана, России и Ирана. Каждая из сторон для полноценной имплементации знает и понимает, что ей нужно делать на своей территории в рамках коридора Север-Юг. Азербайджан очень много инвестировал в транспортный сектор. Мы считаем, что наша транспортная инфраструктура полностью соответствует целям и задачам этого коридора. Несмотря на это, строятся дополнительные дороги. На сегодняшней встрече мы уже отметили, что скоро будет введен в эксплуатацию новый пропускной пункт Ханоба на границе России и Азербайджана, который позволит пропускать дополнительно до тысячи грузовых автомобилей в день. Также мы занимаемся строительством новой автомобильной дороги от Баку до северной границы с Россией, которая послужит более широкой компонентой коридора Север-Юг», - сказал он.

Байрамов отметил, что между сторонами также достигнута договоренность о строительстве новых пунктов на МТК Север-Юг.

«Азербайджанская сторона готова к этому. Мы знаем, что консультации между РФ и Ираном продолжаются. Надеемся, что долго обсуждаемый проект и недостающий участок Решт-Астара будет построен. В первую очередь, это позволит значительно увеличить грузопотоки. В то же время вопрос, который является темой обсуждения и который сегодня был упомянут в контексте постконфликтной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по открытию коммуникаций, в том числе железных дорог между западными регионами Азербайджана и Ирана, также мог бы быть серьезной дополнительной компонентой проекта Север-Юг. Строительство недостающего участка даст возможность соединить Азербайджан с иранской железнодорожной сетью», - добавил он.