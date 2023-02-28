Отличная возможность от ABB увеличить продажи предпринимателей

Банк ABB представил на рынок услугу «ABB POS mobil», при которой юридические лица и частные предприниматели, теперь смогут использовать свои мобильные телефоны в качестве POS-терминалов.

Эта услуга позволяет безналично осуществлять платежи посредством мобильного телефона при поддержке NFC во время торговли и обслуживания клиентов. Таким образом, через «ABB POS mobil» предприниматель добавляет в свой мобильный телефон функцию «POS-терминала», где создаётся возможность осуществлять безналичные оплаты с помощью данной услуги. Платежи можно осуществлять бесконтактными картами, а также смартфонами и смарт-часами, поддерживающими функции GooglePay и ApplePay.

Для подключения к сервису «ABB POS mobil» нет каких-либо требований депозитного залога и предоставления информации об объеме оборота. Новый пользователь также не платит комиссию за использование услуги в течение 2 месяцев и кроме того, он получает бесплатный Sahibkart от банка. Чтобы оставить запрос для подключения к данной услуге, достаточно перейти по этому линку и далее перейти в раздел «Partnyor ol» , либо же можно связаться с Банком ABB по короткому номеру 937.

Использование услуги ABB POS mobil положительно скажется на продажах предпринимателей, так как в последнее время растет число клиентов, предпочитающих проводить оплаты безналично. Следует также отметить что Банк АВВ создал эту возможность совместно с международной платежной системой Visa.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/ , позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.