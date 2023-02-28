Azer Turk Bank получил высокий рейтинг от Standard & Poor's

Государственный Azer Turk Bank впервые в истории своей деятельности удостоен международного рейтинга.

Так, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings оценило долгосрочный и краткосрочные кредитный рейтинг Банка на уровне “В+/В”. Прогноз по рейтингам “Стабильный”.

Standard & Poor's в своем официальном заявлении отмечает, что Банк занимает сильную позицию в сфере обслуживания корреспондентских счетов и увеличивает долю рынка в розничном сегменте.

По мнению агентства, система управления рисками в Банке находится на высоком уровне. Также ожидается, что Банк сохранит свои позиции по рискам и в следующем году.

Сообщается, что за 9 месяцев 2022 года кредитный портфель Банка увеличился на 39%, что на 17% больше среднего показателя по банковской системе страны.

Кроме того, в заключении отмечается, что по состоянию на 30 сентября 2022 года соотношение ликвидных активов Банка к совокупным активам составило 58%.

"По нашему мнению, Банк сохранит стабильные показатели ликвидности" - сказано в сообщении.

В официальном заявлении перечислены компоненты рейтинга:

Кредитный рейтинг эмитента “В+/Стабильный/В”

Оценка характеристик кредитоспособности “b”

Базовый уровень рейтинга “b+”

75 процентов акций ОАО " Azer-Turk Bank", действующего с 1995 года, принадлежат Азербайджанскому государству. Указом Президента Азербайджанской Республики от 16 июля 2022 года Открытое Акционерное Общество «Azer-Turk Bank» передано в управление Азербайджанскому Инвестиционному Холдингу.