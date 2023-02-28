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ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Всемирный банк обсудили перспективы развития Срединного коридора (ФОТО)

Экономика Материалы 28 февраля 2023 16:15 (UTC +04:00)
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Всемирный банк обсудили перспективы развития Срединного коридора (ФОТО)

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28 февраля 2023 года председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов принял делегацию во главе с руководителем программ по развитию инфраструктуры Всемирного банка в Центральной Азии Антонио Нуньесом.

В ходе встречи был подчеркнут опыт эффективного сотрудничества со Всемирным банком, гости были проинформированы о создании в АЖД устойчивой и конкурентной инфраструктуры, осуществлении программы трансформации, а также о проделанных работах по увеличению транзитного потенциала.

Были широко обсуждены перспективы развития Срединного коридора, потенциальные возможности сотрудничества с банком в сфере улучшения железнодорожной инфраструктуры, цифровизации и др.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Всемирный банк обсудили перспективы развития Срединного коридора (ФОТО)
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Всемирный банк обсудили перспективы развития Срединного коридора (ФОТО)
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Всемирный банк обсудили перспективы развития Срединного коридора (ФОТО)
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Всемирный банк обсудили перспективы развития Срединного коридора (ФОТО)
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Всемирный банк обсудили перспективы развития Срединного коридора (ФОТО)
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Всемирный банк обсудили перспективы развития Срединного коридора (ФОТО)
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