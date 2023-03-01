Весенний кредит от Yelo Bank для всех под 11,7%

БАКУ /Trend/ - Yelo Bank подготовил специальную кредитную
кампанию для желающих осуществить свои планы этой весной! Ты можешь
получить кредит наличными до 50 000 манатов всего под 11,7%
годовых. Кроме того, это предложение выгодно для всех. Независимо
от заработной платы, работающие как в государственных учреждениях,
так и в частном секторе, могут воспользоваться доступным весенним
кредитом, предлагаемым Yelo Bank. Не пропустите это предложение!
Кампания действительна до 30 апреля 2023 года.
Yelo Bank избавит от дополнительных расходов, а также потери времени. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно обратиться в любой филиал Yelo или оформить кредит онлайн, не посещая банк: https://bit.ly/ylkdntyr
Для получения дополнительной информации звони в Yelo Bank: 981
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Yelo Bank – Яркий банкинг!