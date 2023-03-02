В Азербайджане необходимо провести технико-экономический анализ спроса на исламские финансовые механизмы - Закир Нуриев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо провести технико-экономический анализ спроса на исламские финансовые механизмы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев на конференции «Перспективы развития альтернативных финансовых рынков в Азербайджане».

По его словам, этот вопрос нашел отражение в совместном документе подготовленном McKinsey & Company, ABA, Центральным банком Азербайджана и Министерством экономики

«В этой связи разработан план действий. Мы считаем, что работа, которая будет проведена в этом направлении с Центральным банком Азербайджана, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и другими заинтересованными сторонами принесет положительные результаты, и мы призываем все банки присоединиться к этой инициативе», - добавил Нуриев.

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