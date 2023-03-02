Yelo Bank удостоен 5 наград

Блестящая деятельность Yelo Bank в 2022 году не осталась без внимания Ассоциации банков Азербайджана (АБА). Банк был выбран победителем в 5 номинациях на традиционном мероприятии «Банковские награды - 2022», организованном AБA:
- Корпоративная социальная ответственность
- Самый активный сторонник образования
- Электронный банкинг
- Член АБА, отличившийся в сфере продвижения безналичных платежей
- Просвещение по безопасности цифровых платежей
Yelo Bank, реализовавший множество проектов за последние годы, и в дальнейшем будет активно продолжать инициативные шаги в области корпоративной социальной ответственности, образования, продвижения безналичных расчетов и других направлений.
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