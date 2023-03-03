SİMA и Премиум Банк становятся партнёрами

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс интеграции SİMA – облачной цифровой подписи нового поколения, созданной подведомственным Министерству цифрового развития и транспорта ООО “AzInTelecom” – с системами партнерских организаций.

Очередная интеграция проведена с системой Премиум Банка и, таким образом, SİMA и упомянутый банк начали партнёрство, в рамках которого теперь возможно подписывать документы подписью SİMA при заказе пластиковых карт посредством мобильного приложения Премиум Банка. Это, в свою очередь, позволит клиентам подписывать договоры, не приходя в банк и не теряя времени.

Подпись SİMA можно использовать для получения не только банковских, но и иных электронных услуг: цифрового государства, НБКО, страховых, мобильных операторов, магазинов электроники и бытовой техники, провайдеров телевизионных услуг и интернета… одним словом, подпись работает во всех подходящих для её применения областях.

Цифровая подпись нового поколения даёт ряд преимуществ и гражданам, и тем, кто предлагает свои услуги. Особая выгода для обеих сторон заключается в сокращении финансовых затрат и предотвращении потерь времени. К тому же, SİMA может быть интегрирована в любую систему, а также её автоматизация дают пользователям возможность быстро поставить любое количество подписей.

Для получения действующей посредством мобильного приложения подписи достаточно установить мобильное приложение SİMA на мобильном устройстве и пройти разовую регистрацию. Ожидается, что эта подпись, увеличивающая доступность цифровых услуг, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.

Больше сведений о цифровой подписи SİMA предоставлены на официальном сайте компании; их также можно получить, связавшись с Колл-центром AzInTelecom по номеру 157.