В прошлом году Центробанк Азербайджана зарегистрировал 33 проспекта эмиссии

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) зарегистрировал 33 проспекта эмиссии.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала директор отдела политики и контроля деятельности на рынке капитала ЦБА Умейра Ибрагимова в ходе медиа-брифинга, посвященного успешному завершению подписки на облигации ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами, достижение, достигнутое в результате совместных усилий не только ЦБА, но и всех участников рынка", - отметила она.

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