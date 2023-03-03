Председатель ЗАО «AzerGold» встретился с послом Венгрии в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Закир Ибрагимов 2 марта встретился с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Йозефом Торманом.

На встрече, в которой приняли участие атташе посольства по торгово-экономическим вопросам, а также представитель венгерской компании «Vibrocomp», председатель, особо подчеркнув заслуги дипломатического представительства в укреплении существующего сотрудничества между двумя странами по многим направлениям, выразил благодарность за то, что Венгрия всегда поддерживала позицию Азербайджанской Республики в отношении некогда оккупированных территорий нашей страны, основанную на международном праве и исторической справедливости. Закир Ибрагимов также отметил, что отношения между двумя странами основаны на дружбе и взаимном уважении.

Подчеркнув, что Азербайджан является важным партнером для Венгрии, Тамаш Йозеф Торман отметил важную роль Азербайджанской Республики в обеспечении энергетической безопасности его страны. Дипломат добавил, что отношения между странами имеют богатую историю, и выразил удовлетворение тем, что и в настоящее время двусторонние связи находятся на высоком уровне. Посол выразил надежду на то, что в ближайшее время Венгрия внесет вклад и в строительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, оценив это как очередное проявление дружеских отношений.

В ходе встречи З.Ибрагимов рассказал о достижениях ЗАО «AzerGold» по сферам деятельности, стратегических планах Общества и осуществленной работе в горнодобывающем секторе. Председатель Правления проинформировал венгерскую делегацию о геологоразведочных работах, проводимых Обществом на очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов территориях Кельбаджарского района, освобожденного в результате победы нашей армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Было отмечено, что осуществлению более быстрой и масштабной деятельности на этой территории препятствуют именно мины, установленные Арменией в период оккупации, и до сих пор карты минных полей не переданы азербайджанской стороне в полном объеме.

Далее была представлена информация о венгерской компании «Vibrocomp», которая предоставляет технологические решения, техническую помощь и консультационные услуги с инновационными и высококачественными подходами в области прогнозирования, измерения, моделирования и планирования смягчения последствий загрязнения окружающей среды шумом, выбросами и вибрацией.

З.Ибрагимов отметил, что охрана окружающей среды является одним из приоритетов ЗАО «AzerGold», добавив, что в соответствии с действующей программой экологического мониторинга на участках по добыче регулярно проверяются пробы воздуха, воды и почвы, проводятся измерения на пыль, шум и вибрацию. Акцентировав внимание на заинтересованности Общества в обмене передовыми производственными технологиями, широком применении наукоемких и инновационных подходов, З.Ибрагимов пригласил представителей компании ознакомиться с участками по добыче.

В завершение встречи был проведен широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Было отмечено, что встреча была чрезвычайно полезной с точки зрения оценки экономического сотрудничества между двумя странами.