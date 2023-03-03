Халг Банк стал победителем в двух номинациях от АБА

БАКУ/Trend/ - На церемонии «Банковские Награды 2022», организованной Ассоциацией Банков Азербайджана (АБА), ОАО «Халг Банк» был выбран победителем в 2-х номинациях.

Халг Банк был награжден в номинациях «Член АБА, активно продвигающий безналичные платежи»и «Корпоративная социальная ответственность»ю

Следует отметить, что в прошлом году Халг Банк представил платежные карты XalqKart Petrol и XalqKart Cashback, а также услуги Apple Pay и Google Pay, которые позволяют удобно, безопасно и конфиденциально осуществлять безналичные платежи.

Кроме того, в конце 2022 года в рамках проекта Халг Банка «Народное достояние» (“Xalq Əmanəti”) состоялась презентация художественного альбома «Азербайджанский ковер» Народного художника Азербайджана, искусствоведа Лятифа Керимова.

Халг Банк предоставляет свои услуги клиентам в 30 филиалах на территории страны. Получить более подробную информацию о банковских продуктах и услугах, а также действующих кампаниях и новинках можно в филиалах Халг Банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, на сайте www.xalqbank.az, а также в Информационном центре по номеру 138.