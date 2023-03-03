В Дашкесанском районе началась реализация очередного проекта по поддержке развития пчеловодства (ФОТО)

3 марта 2023 года при организационной поддержке Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) в Дашкесанском районе началась реализация очередного проекта по поддержке развития пчеловодства.

В рамках проекта, который проводится уже второй год, в Доме молодежи в городе Гяндже состоялась встреча с группой владельцев небольших пчеловодческих хозяйств, проживающих в селах Човдар, Гушчу, Баян и в местности под названием Шадах Дашкесанского района. Основная цель встречи, в которой приняли участие советник ЗАО «AzerGold» Ильгар Джалилов, координатор KOBİA по Гянджа-Газахскому региону Анар Алиев, а также представители региональных структур, – объединить сельских пчеловодов и определить имеющиеся возможности и условия для охвата фермеров этим проектом.

На мероприятии были обсуждены трудности, с которыми сталкиваются владельцы ферм во время пчеловодческой деятельности, и пути их преодоления, проведен обмен мнениями по инициативам и зафиксированы предложения. До внимания фермеров было доведено, что проект реализуется в рамках политики социального воздействия и ответственности ЗАО «AzerGold» в Дашкесанском районе, где Акционерное Общество ведет активную добывающую и производственную деятельность, и основная цель проекта – способствовать развитию экосистемы малого предпринимательства в Дашкесанском районе, продвижению пчеловодства как вида экопредпринимательства и увеличению производства натурального меда, добившись тем самым дальнейшего улучшения социально-экономического положения местных общин.

В этой связи ЗАО «AzerGold» и KOBİA в течение всего периода реализации проекта планируется привлечение пчеловодов к теоретическим и практическим тренингам, организация занятий по весеннему уходу за пчелами, методам борьбы с болезнями и вредителями, предоставление участникам информации об организационных, правовых и экономических мерах, осуществляемых государством в направлении развития предпринимательства, а также доступа к эффективным финансовым ресурсам, проведение семинаров по организации страхового дела. Пчеловодам, успешно завершившим обучение и семинары, будут предоставлены сертификаты, а также пчелиные семьи, соответствующие лекарственные препараты, необходимое оборудование для развития их индивидуальных хозяйств.

Отметим, что проект «Поддержка развития пчеловодства в Дашкесанском районе» был впервые реализован в прошлом году с 31 марта по 28 апреля. В тренингах, организованных в рамках проекта, приняли участие 24 пчеловода, действующих в селах Човдар, Баян, Гушчу и Зейлик. Пчеловоды, участвовавшие в тренингах и практических занятиях, были награждены сертификатами, фермерам были подарены 120 пчелиных семей, полностью оснащенных необходимыми принадлежностями, и соответствующие лекарственные препараты. Кроме того, на территории Дашкесанского района были посажены богатые нектаром акации.