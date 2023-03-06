В Карабахе ведутся работы по строительству восьми магистральных автодорог - Эмин Гусейнов

ФИЗУЛИ /Trend/ - Сегодня в Карабахе ведутся активные работы по строительству восьми магистральных авто- и двух железных дорог.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в ходе заседания рабочей группы Межведомственного центра Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики с целью осмотра культурных, исторических и религиозных памятников в Джебраильском, Зангиланском районах и селе Дашалты города Шуша.

По его словам, одними из самых широкомасштабных проектов являются такие проекты как автодороги Барда-Агдам, Талыш-Тапгарагоюнлу-Дашалты, Ахмедбейли-Физули-Шуша и другие.

"Кроме того, в настоящее время строится железная дорога Барда-Агдам и Горадиз-Агбенд", - сказал Гусейнов.

Говоря о строительстве ИКТ-инфраструктуры он сообщил, что в течение нынешнего месяца в селе Талыш Тертерского района будет завершено строительство первой мобильной базы.

"В Агдаме работы по строительству дорог и ИТ-инфраструктуры ведутся по принципу единой концепции. Проектирование предстоящих работ, которые будут выполнены в Агдаме уже завершаются и в ближайшее время планируем объявить соответствующие тендеры", - добавил он.